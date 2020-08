Startar testinga i dag

Ålesund kommune vil i dag starte testinga av besetninga om bord i cruiseskipet «Viking Star». Ein av dei tilsette om bord i skipet har fått påvist koronasmitte. Cruiseskipet har lege i opplag i Ålesund sidan slutten av mars, og no må alle dei 105 personane som jobbar om bord teste seg. Vebjørn Krogsæter, varaordførar i Ålesund, håper dei vil få testa dei fleste i dag.

– Vi vil prøve å organisere det slik at det blir mogleg å teste alle i dag. Om vi greier det er usikkert, men alle vil bli testa. Inntrykket vårt er at regelverket om bord har vore strengt, slik at det er lite sannsynleg at fleire er smitta. Men det er sjølvsagt umogleg å vite, seier Krogsæter.