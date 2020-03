Startar prøveprosjekt med legebil

Det er sett i gang eit prøveprosjekt med akuttbil på Søre Sunnmøre ut mars. Dette er blant anna for å unngå at potensielle smittepasientar kjem til legevaktlokala, få rask avklaring på om det trengst innlegging, samt lette belastninga på ambulansane. Legebilen blir stasjonert på Hovdebygda, og er eit samarbeid mellom abulansetenesta, nattlegevakta for Søre Sunnmøre og Ørsta og Volda kommuner.