Startar prøveprosjekt

Frå måndag 4. oktober tilbyr Ålesund kommune, Ålesund parkering og Møre og Romsdal fylkeskommune innfartsparkering på Moa og buss mot sentrum i ein og same billett. Ordninga er sikta inn på pendlarar som køyrer via Moa og vidare mot sjukehuset, campus og Ålesund sentrum. I første omgang blir dette eit prøveprosjekt på seks månader. Ordninga omfattar om lag 60 parkeringsplassar ved svømmehallen på Moa. For 44 kr per dag får du parkering og bussbillett tur/retur sentrum. Det er same prisen som ein enkeltbillett på bussen. Parkerings-/bussbilletten varar i 12 timar og gjeld for førar av bil. Det melder Ålesund kommune i ei pressemelding.