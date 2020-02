Startar målinga om få dagar

Det kan ta berre nokre få dagar før målingane av gjennomsnittsfarta i Ålesundstunnelane startar. Utstyret blei montert i haust, men blei ikkje tatt i bruk fordi Frp fekk gjennomslag i regjeringa for å avgrense slike målingar. Dag Olav Tennfjord (H) seier at det er faglege grunnar for at det no bli innført fartsmåling i dei undersjøiske tunnelane.