Starta søk etter melding om at nokon kunne ha hoppa frå bru

Politiet og Hovudredningssentralen i Sør-Noreg sette i gang ein aksjon etter at å ha fått melding om at ei ung kvinne kunne ha hoppa frå Tresfjordbrua i Vestnes i natt. Det var ein bilførar som hadde meldt frå om dette til politiet.

Politiet melder at det ikkje var ein sikker observasjon på at ein person hadde hoppa, men at det blei sett i verk søk og redning.

Aksjonen blei avslutta etter nokre timar.

– Vurderinga er at det ikkje var nokon som hadde hoppa, opplyser politiet.

Det har heller ikkje kome inn meldingar om at nokon skal vere sakna i området, fortel politiet.