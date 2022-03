Starta rivinga

I dag starta rivinga av bussterminalen i Kristiansund, for å gjere plass til nye Campus Kristiansund. Prosjektet skal stå ferdig i 2024, og skal blant anna huse eit større høgskuletilbod, fagskule, forsking og næringsliv.

Ordførar Kjell Neergaard førte ein av gravemaskinane som tok det første spadetaket. Han seier at bygginga av Campus er svært viktig. – Eg trur at vi enno ikkje skjøner kor stort dette vil bli for regionen, seier Neergaard.