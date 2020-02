Står samlet om NTP-prioritering

Romsdal regionråd, Sunnmøre regionråd og NHO går sammen om en felles prioritering i Nasjonal transportplan. De to prosjektene som er prioritert på topp er E136 fra Ålesund til Innlandet grense og E39 mellom Ålesund og Molde som inkluderer Møreaksen. Det er mye å vinne på å stå samlet, mener leder i Romsdal regionråd og ordfører i Molde Torgeir Dahl fra Høyre. Regiondirektør i NHO Espen Remme mener de to prosjektene er svært viktige for Møre og Romsdal.