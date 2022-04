Står klar til å hjelpe

Giske kommune er i kontakt med reiarlaget etter at det byrja å brenne i fiskefartøyet «Veidar» frå Godøya fredag kveld. Delar av mannskapet er allereie på veg heim til Sunnmøre. Kommunen opplyser at dei førebur seg på å hjelpe til når det er behov for det. – Dette er ei alvorleg hending. Vi ønskjer å stille oss til disposisjon for reiarlaget og hjelpe til med det vi kan. Vi har varsla våre tenester og førebur oss på å gi støtte til dei som treng det i denne situasjonen, seier ordførar Harry Valderhaug i ei pressemelding.