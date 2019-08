Står fast på fellessjukehuset

Venstreleiar Trine Skei Grande er klar på at det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal må bli bygd etter planen og at det hastar å kome i gang. Då ho besøkte fylket nyleg var ho også innom sjukehustomta på Hjelset. Der skal bygginga av akuttsjukehuset etter planen starte om eit års tid. – Ei utsetting kan føre til at pengane går til andre store sjukehusprosjekt, fryktar Skei Grande.