Stansa rusa førar

Up opplyser at dei stansa ein bilførar som skal ha vore rusa i Ålesund sentrum fredag kveld. Mannen i 20-åra blei tatt med til legevakta for blodprøve. Han hadde heller ikkje førarkort. Politiet opplyser at dei fann mindre mengder narkotika i bilen, og melder også passasjerane i bilen – to menn i 20 åra.