Stal medisinar frå eldresenter

Ein mann i 30-åra frå Nordmøre er dømt til fengsel i fem månader. Ifølge dommen tok mannen seg inn på eit eldresenter og stal diverse medisinar frå ei skuff. Desse tilhøyrde pasientar på senteret.

Mannen blei også dømt for skadeverk på ein bil og for å ha tatt og køyrd ein bil utan eigaren sitt samtykke. I tillegg blei han dømt for å ha oppbevart narkotika.