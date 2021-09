Stal medisinar – dømt til fengsel

Ein mann i 40-åra er i Møre og Romsdal tingrett dømt til fengsel i fem månader. Over ei periode på fire år stal mannen legemiddel frå medisinrommet på sjukeheimen der han jobba som sjukepleiar.

Han kontakta også ein anna sjukeheim og sa at han var lege for å få tak i reseptbelagde legemiddel til seg sjølv.

I dommen frå Møre og Romsdal tingrett forklarer mannen at medisintjuveriet starta som følge av at han hadde problem med ryggsmerter og å sove. Nokre av medisinane som mannen stal var meint for returnering til apotek for destruksjon.

Mannen blei også dømt for ruspåverka køyring. Han har blitt fråteke autorisasjonen sin som sjukepleiar.