Stal fryseboks frå returpunkt

En politipatrulje stansa måndag kveld eit køyretøy etter melding om eit litt uvanleg tjuveri på Åndalsnes i Rauma. Det skriv Åndalsnes Avis.

To personar hadde tatt med seg ei fryseboks frå eit returpunkt for elektriske og elektroniske produkt ved ein butikk, men det er ikkje lov. Politiet seier til avisa at så lenge produkta står på eit returpunkt ved ein butikk, så er dette butikken sin eigendom og det er ikkje lov å forsyne seg fritt. Det var vitne som melde frå til politiet som no opprettar sak på hendinga.