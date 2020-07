Stal for over 200 000 kroner

Ein mann i 40-åra er i Romsdal tingrett tiltalt for ei rekke tjuveri. Han skal blant anna ha stole verktøy, klede og bensin til ein verdi av over 200 000 kroner, samt ein bil. Mannen skal også ha brukt narkotika, og er også tiltalt for køyring utan gyldig førarkort.