Stal fleire bilar – dømt til fengsel

Ein 19-åring frå Romsdal er dømt til fengsel i seks månader for fleire lovbrot.

Mannen er mellom anna dømt for fem tilfelle av køyring medan han var påverka av alkohol eller rus. I fire av desse tilfella skal han ha hatt ei promille på over 1,2. Retten meiner det er straffeskjerpande at det er snakk om fleire tilfelle av køyring med promille.

I tillegg er han dømt for fem bilbrukstjuveri og uretteleg bruk av ein båt.

Han er også dømt for sju tilfelle av køyring utan gyldig førarkort. I tillegg til dommen blei mannen dømt til å miste førarretten i fem år.