Stal bil og fyllekøyrde

Ein mann i starten av 20-åra frå Sunnmøre er dømt til fengsel i 45 dagar for biltjuveri og fyllekøyring. 15 av desse dagane er på vilkår med ei prøvetid på to år.

Retten meiner at det var skjerpande at mannen aldri hadde hatt førarretten for bil og at han køyrde kort tid etter at han slutta å drikke. Ifølge dommen viste blodprøve tatt av han ein time etter køyringa ei promille på 1,41. Dei meiner også at det er alvorleg at han køyrde på trafikkerte vegar og at han enda opp med å køyre på to hjortar og inn i eit busskur. Dette førte til skader både på skuret og bilen han hadde stole.