Stal 120 dekk i Eide

To menn frå Litauen er dømde til eitt år og to månader fengsel etter at dei i januar stal 120 dekk frå ei bedrift i Eide. Begge nekta å ha noko med tjuveriet å gjere, men det festa ikkje retten lit til. Retten meiner tjuveriet var grovt, fordi det er snakk om betydelege verdiar og har profesjonelt preg. I straffeutmålinga legg retten til grunn at det er mobile vinningskriminelle, og straffa er ei tilleggsstraff etter eit tilsvarande tjuveri på Lillehammer der dei fekk sju månader fengsel.