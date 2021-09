Stakk ut rømmingsvegen

Kristiansund kommune får kritikk etter at ein pasient på ein av sjukeheimane i kommunen klarte å ta seg ut ein rømmingsveg. Saka blei klaga inn til fylkeslegen. Kommunen har no gått gjennom saka, og forbetra rutinane, og fylkeslegen legg difor saka vekk. Fylkeslegen understrekar at kommunen må gjere enkeltvedtak for kvar pasient som ønskjer å gå ut, men som ikkje er i stand til det.