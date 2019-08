Stakk fra politikontroll

En mann i 30-årene blir anmeldt etter at han torsdag kveld forsøkte å stikke av fra en politikontroll i Ulstein. Da mannen ble innhentet og stanset skal han ha forklart til politiet at han fryktet at det var begjæring på kjøretøyet. Politiet mistenker også at mannen var ruset og han må derfor avlegge blodprøve.