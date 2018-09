Stakk av fra kontroll

Politiet fulgte etter et kjøretøy i Sunndal, etter at en mann i 30-årene forsøkte å unndra seg kontroll. Mannen skal ha holdt på med farefull kjøring og det er mistanke om at han har vært ruspåvirket. Mannen skal ha kjørt uten gyldig førerkort og saken anmeldelse. Politiet gjorde beslag av kjøretøy og tok blodprøve av føreren.