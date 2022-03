Stadt til Singapore

Teknologiselskapet Stadt fra Gjerdsvika i Sande etablerer avdelingskontor i Singapore. Stadt produserer blant annet elektriske båtmotorer som lager minimalt med støy.

Under åpningen av Singapore-kontoret ble det fremhevet at de elektriske motorene er viktige både av miljøomsyn. De støysvake motorene kan også være attraktive for militære fartøyer som har behov for å holde seg skjult fra militære overvåkingssystem.