STADT med ny kontrakt

Bedrifta STADT med hovudsete i Gjerdsvika i Sande kommune har signert ei ny kontrakt. Verksemda leverer elektriske framdriftssystem for militære skip, og denne marknaden er i vekst. I ei pressemelding skriv STADT at dei med sin patenterte STEALTH – teknologi har signert ein viktig kontrakt for eit nytt stort militært fartøy.

Omfang og detaljar om prosjektet vert ikkje offentleggjort enno, opplyser Hallvard Slettevoll (bildet) i STADT.