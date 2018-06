STADT AS med godt resultat

STADT AS i Gjerdsvika har i dag lagt frem sitt beste resultat på flere år, med et driftsresultat på 3,9 millioner. Bedriften leverer blant annet kraft- og elektriske fremdriftssystem for skip.

– Vi ser tegn til bedring i offshoremarkedet, som tradisjonelt har vært svært viktig for selskapet. Og det er mye som no skjer innen oppdrett og akvakultur her hjemme. sier daglig leder Hallvard L. Slettevold. Han håper bedriften kan styrke sitt internasjonale salg i fremtiden.