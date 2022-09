Stadion stengt i Sunndal

Fagerhaugan idrettspark i Sunndal er stengt på grunn av sterk nedbør, og været gjør også at kampen mellom Kristiansund og Sunndal ikke kan spilles fredag kveld.

Oppsynsmann Birger Bakken i Sunndal kommune forteller til Aura Avis at Fagerhaugan idrettspark er stengt med tanke på et ras som gikk ved stadion nylig.

– På grunn av all nedbøren som er spådd gjør vi dette av sikkerhetshensyn, forteller Bakken.