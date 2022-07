Stadig under rehabilitering

Hekkeløparen Karsten Warholm er framleis under rehabilitering, men blir stadig betre av lårskaden han fekk i sesongdebuten i juni. Samtidig seier Warholm at han treng tida for å bli heilt bra til forsøksheatet i friidretts-VM 16.juli. Finalen er tre dagar seinare. Han og trenar Leif Olav Alnes reiser til USA i dag.