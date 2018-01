Stadig mindre erstatning

Sauebøndene i fylket får utbetalt stadig mindre erstatning for drepne sauer og lam. I fjor betalte fylkesmannen ut knapt 1,5 millionar kroner i erstatning for vel 600 dyr. Utbetalingane har gått jamnt nedover dei siste åra, og ifølgje seniorrådgjevar Astrid Buset er årsaka at rovdyr tar stadig færre dyr på beite.