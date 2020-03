Stadig flere søker dagpenger

Mandag fikk NAV 83 nye søknader om dagpenger fra folk i Møre og Romsdal. Samtidig kom det 472 søknader om dagpenger under permittering. Det betyr at det ved utgangen av mars er 1382 som har søkt om dagpenger på vanlig måte og 13140 som har søkt om det dagpenger i forbindelse med permitering. Totalt utgjør disse to gruppene 9,5 prosent av arbeidsstyrken i Møre og Romdal viser dagens tall fra NAV