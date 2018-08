Stadig flere sliter økonomisk

Den misligholdte gjelda til folk i Møre og Romsdal øker kraftig. På ett år har den økt med 33,5 prosent til nesten to milliarder kroner viser tall fra inkassobyrået Lindorff. Banksjef for personmarked i Sparebanken Møre, Elisabeth Blomvik, sier de merker at flere sliter med spillegjeld. Hun er urolig over utviklingen.