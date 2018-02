Stadig flere oppsøker legevakten

Legevakta i Molde opplever stadig at flere kommer innom med plager som ikke krever akutt behandling, på kveldstid og helg, skriver Romsdals Budstikke. Daglig leder ved legevakta, Roy Skarshaug, anslår at rundt 40 prosent av dem som besøker legevakta ikke hadde hatt behov for å være der. Han sier legevakta skal benyttes av personer med akutt skade eller sykdom som ikke kan vente til en får kontakt med fastlegen.