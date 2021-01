Stadig flere får digital leksehjelp

Det er stort behov for digital leksehjelp i koronatida. I Ålesund begynte de med digital leksehjelp i fjor og 1295 elever brukte tjenesten. Over 11.000 ungdommer i hele landet fikk digital leksehjelp fra Røde Kors i fjor, det er over dobbelt så mange som året før. Esther Kalvø, som er ansvarlig for tjenesten i Møre og Romsdal sier behovet er stort