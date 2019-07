Stadig flere bobileiere

Det blir stadig flere bobiler her til lands, og i løpet av ti år er antallet doblet. Det er flest bobiler per 1.000 innbyggere i Troms og Nordland med 20 og 19. I Møre og Romsdal er det 16 bobiler per 1.000 innbyggere. På kommunenivå er det Tjeldsund i Nordland som er selve bobil-kommunen med hele 62 bobiler per 1.000 innbyggere.