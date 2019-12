Stadig fleire storhallar

Det vert bygd stadig fleire fotballhallar i Møre og Romsdal. Når alle noverande planar er realiserte vil det vere rundt 30 slike hallar, dei fleste i storleiken 60x40 meter, her i fylket. Vanylven Fotballklubb på Eidså held på med å bygge sin hall no, og denne står ferdig i februar 2020. Dette vert eit stort løft for klubben, seier styreleiar Runar Vik (bildet) til NRK.