Stadfestar spelarovergang

AaFK stadfester at fotballspelaren Besim Serbecic skal spele for sunnmørsklubben. Serbecic kjem frå Rosenborg og har no signert ein kontrakt for AaFK som strekkjer seg til sommaren 2024.

Stopparen har vore RBK-spelar sidan 2018 etter overgangen frå Radnik Bijeljina. Han har 10 kampar for det bosniske U21-landslaget.