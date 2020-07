Stadfestar at Maja er funnen

Politiet stadfestar at dei no har funne Maja Justyna Herner (25) frå Polen, som forsvann 21. november 2018 oppe i fjellterrenget ovanfor Ørsta sentrum. DNA-analysen viste sikker identitet. Pårørande og den polske ambassaden er orienter. – Det er Maja Justyna Herner som er funne. Det er rimeleg å anta at dødsårsaka er knusningsskadar etter fall frå stor høgde. Likevel kan politiet ikkje konkludere med sikkerheit kva som var dødsårsaka enno, all den tid at ikkje alle leivningane er funne, seier Yngve Skovly i politiet. Politiet opplyser at i og med at ikkje alle leivningar er funne vil dei halde fram med søk oppe under fjellpartiet Nivane.