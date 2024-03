Stadfesta omkomen etter tunnelkollisjon

Politiet stadfestar no at ei kvinne omkom i kollisjonen i Atlanterhavstunnelen onsdag.

Nina Aakre Blaasvær i politiet seier at det er for tidleg å seie noko om årsaka til ulykka og at det gjenstår fleire vitneavhøyr.

– Det blei gjort eit omfattande arbeid på staden av Statens vegvesen og kriminalteknikarar frå politiet. Det vil ta tid å gå gjennom alt, seier Blaasvær.

Det var to bilar involvert i ulykka, og føraren av den andre bilen er no skriven ut frå sjukehus, opplyser politiet.