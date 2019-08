Stabilt i arbeidsmarknaden

Den sesongjusterte arbeidsløysa i fylket gjekk opp med rundt 30 personar frå juli til august. Nav meiner arbeidsløysa har vore omtrent uendra sidan april, og at den har stabilisert seg sidan arbeidsløysa var på topp tidleg i 2017. Vel 3000 personar er no heilt utan arbeid, og det betyr at arbeidsløysa for begge kjønn er 2,2 prosent.