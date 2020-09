Stabilt for seileren

Tilstanden til mannen som grunnstøtte på Gallerskjæra vest av det gamle fiskeværet Bjørnsund onsdag kveld er stabil. Etter å ha grunnstøtt på en av holmene i 18 timer har han kun moderate skader, ifølge Helse Møre og Romsdal. Han er innlagt ved sjukehuset i Molde. Mannen var på vei fra Hitra til Sør-Georgia i seilbåt da han havarerte i et havområde like ved den værharde Hustadvika, som betegnes som et av Norskekystens mest farlige havområder.