Stabil arbeidsløyse siste månaden

I februar 2019 var 3 321 personar heilt utan arbeid i Møre og Romsdal. Dette er ein nedgang i arbeidsløysa på 8,5 prosent frå same månad i fjor. – Arbeidsløysa er omtrent den same nå som ved utgangen av januar når vi tek vi omsyn til dei vanlege sesongsvingingane, seier direktør Stein Veland. Ifølgje Veland er utfordringa dei som har vore arbeidslause lenge. – Blant dei som har vore arbeidslause i over to år har vi ei auke på 13 prosent frå 331 til 374 det siste året. Blant dei arbeidslause er desse, i tillegg til ungdom og innvandrarar, blant NAV sine høgst prioriterte grupper, så denne utfordringa vil vi arbeide med gjennom 2019, seier han.