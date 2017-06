Stabil arbeidsløyse siste månad

Etter at arbeidsløysa har blitt redusert med om lag 500 dei fyrste månadane av 2017 har ho flata ut den siste månaden, melder Nav Møre og Romsdal. Dette er same utvikling som i resten av landet, noko som gjer at vi framleis har ei arbeidsløyse som er 0,1 prosentpoeng høgare enn landssnittet.