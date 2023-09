Stabil arbeidsløyse

Ved utgangen av august var 3.664 heilt eller delvis ledige arbeidssøkarar her i fylket. Det utgjer 2,7 prosent av arbeidsstyrken, melder Nav. Det er omtrent like mykje som dei siste månedane.

Nav melder at det til no i år har blitt registrert 15.397 nye ledige stillingar her i fylket. Det er ein nedgang samanlikna med same periode dei to siste åra, med 19.179 nye stillingar i 2022 og 18.151 i 2021.

Nav opplyser likevel at talet på nye stillingar i juli og august er om lag på det same nivået som det har vore dei tre siste åra.