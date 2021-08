St. Olavs Orden til Hoff

H.M. Kongen har utnemnt jordmor og landsrepresentant i WHO, Elizabeth Hoff, til Kommandør med stjerne av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Det den nest høgste utmerkinga i St. Olavs Orden. Hoff får utmerkinga for fremragande innsats for menneskeheta. Det skriv Det kongelege hoff i ei pressemelding.