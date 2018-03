Ssewankambo forlater Molde

Isak Ssewankambo er klar for Malmö FF, melder Romsdals Budstikke. Ssewankambo kom til Molde før 2016-sesongen og skrev da under på en treårskontrakt. Han har spilt 26 eliteseriekamper for MFK. Ssewankambo ble nylig tatt ut i den svenske U21-landslagstroppen.