Spytta på politiet

I Ålesund i natt vart ein mann gripen og meldt for vald i nære relasjonar på ein offentleg stad. Den mistenkte og den fornærma blir også meldt for å bruk vald mot politi og ambulansepersonell. Ifølgje politiet skal dei ha spytta og forsøkt å slå dei. I Molde måtte politet i natt spreie om lag 50 bilar som hadde samla seg. I Herøy blir ein mann sikta for å køyre i alkoholpåverka tilstand.