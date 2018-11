Sprenger miner nord for Lepsøya

Minejaktfartøyet KNM Måløy sprenger denne uka gamle britiske miner fra krigen nord for Lepsøya i Haram. Minene er funnet ved Lepsøyrevet i samband med oppkjøringa til NATO-øvelsen Trident Juncture, opplyser kapteinløytnant i Sjøforsvaret, Thomas Gjesdal.

– Minnerydding er utrolig viktig og essensielt for å ta imot alliert forsterkning, sier han. Et britisk minejaktfartøy er med på sprengninga av en mine klokka 17 denne fredagen nord for Lepsøya, mens KNM Måløy skal sprenge to miner lørdagsformiddag.