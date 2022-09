Her har 9-åringane profesjonelle trenarar

– Det er faktisk ganske gøy. Vi liker å spele kampar og vinne. Vi trener heime også, seier Vilja Ryste Nordstrand, Oda Ekeberg og Lilly Ødegaard Lovett.

Dei speler på laga Jente 9 og Jente 10 og er dei yngste i sportsklubben Herd som har fått profesjonelle trenarar.

– Alle her har lyst å bli fotballproffar, seier jentene som trenar saman inntil tre gongar i veka.

Lilly Ødegaard Lovett (til venstre), Oda Ekeberg og Vilja Ryste Nordstrand seier at dei elskar å spele fotball. Foto: Øyvind Berge Sæbjønsen / NRK

Inspirert av Island

Ved nyttår la Herd om modellen sin, inspirert av korleis dei gjer det på Island. Der er det ikkje mamma- eller pappatrenarar, men semiprofesjonelle trenarar. Det ser ut til å verke bra, sidan islendingane knuser alle nasjonar i talet på toppspelarar per innbyggjar.

Får 75.000 kr i løn

I januar blei foreldretrenarane i Herd bytta ut med kursa trenarar, helst med UEFA B-lisens. Alle hovudtrenarar får no betalt 75 000 kroner, uansett kva slags lag dei trenar. Foreldra kan framleis vere med som hjelpetrenarar.

– Vi ønska å jobbe med kvalitet sjølv om vi er ein breiddeklubb. Vi ville auke kompetansen på trenarsida og sørge for meistring for alle, seier Jan Erik Sørnes, dagleg leiar i Sportsklubben Herd.

Den nye modellen til Herd Ekspandér faktaboks Alle lag frå 9 til 19 år får tilbod om tre økter i veka i forsesongen, og to treningar og kamp i sesongen

Foreldretrenarane er bytta ut med profesjonelle trenarar, helst med UEFA B-lisens. Foreldre kan framleis vere med som hjelpetrenarar

Alle hovudtrenarar får betalt 75 000 kroner i løn

Spelarane skal få oppleve meistring ved bli utfordra saman med andre som er på same nivå som dei sjølve

Modellen skal ikkje fronte topping, og alle spelarane skal få lik speletid og vere med i seriespel og på turneringar

Omlegginga skjer ikkje for at ungane skal bli best mogleg, men for at dei skal få det same tilbodet

Meistring skal hindre fråfall

Før omlegginga fekk laga ulikt tilbod sidan foreldretrenarane hadde forskjellig kompetanse. No slepp Herd også at foreldretrenarar favoriserer sine eigne ungar. Sportsplanen legg føringar for korleis trenarane skal drive.

– For at alle skal få kjenne på meistring skal spelarane bli utfordra saman med andre som er på same nivå som dei sjølve, seier Karl Oskar Fjørtoft, sportsleg leiar i Herd.

Modellen skal ikkje fronte topping, og alle spelarane skal få lik speletid og vere med i seriespel og på turneringar, seier Karl Oskar Fjørtoft (til venstre) og Jan Erik Sørnes. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

– Spennande

– Modellen verkar spennande, gitt at auka kostnadar ikkje blir ekskluderande, seier Christian Thue Bjørndal. Foto: NIH

Modellen får skryt av Christian Thue Bjørndal, førsteamanuensis ved Institutt for idrett og samfunnsvitskap på Noregs idrettshøgskole.

– Når ein skal løyse samfunnsoppdraget til norsk idrett og ta vare både på dei mest ivrige og dei minst ivrige innanfor same modell, sett det veldig høge krav til trenarar og trenarkompetansen. Ein utdanna trenar er betre rusta til å gjere det.

30 får hjelp til å betale

Samtidig med omlegginga i Herd auka treningsavgifta til 500 kroner i månaden for dei som er ni år eller eldre. Tidlegare betalte ein mellom 2600 og 4400 kroner i året, avhengig av aldersklasse, i tillegg til at ein gjennomførte dugnadar for å tene pengar.

No, som før, betaler ein også 780 kroner årleg i medlemsavgift, eller 1200 kroner om ein har fleire enn eitt barn i klubben.

Herd har oppretta eit fond som dei 468 aktive medlemmene anonymt kan søkje støtte til medlemsavgift, treningsavgift og deltaking på turneringar.

– Det har kome om lag 30 søknadar til fondet, og alle har fått støtte. Vi bidrog også til at nokon kunne reise til Norway-cup i sommar, seier Sørnes.

– Ingen skal seie at dei ikkje kan spele i Herd på grunn av økonomi. Viss nokon fell utanfor på grunn av det, så har vi bomma på formidling av informasjon om fondet.

Dekoren på veggen er i tråd med sportsplanen. Herd vil sørge for at fleire som startar i klubben som born, blir til dei er vaksne. Foto: Øyvind Bergen Sæbjørnsen / NRK

Trur ikkje folk tørr å søke

Men Anders Jacobsen, tidlegare fotballspelar og forfattar av boka «Hjelp, eg er blitt fotballtrenar», trur ikkje at ordninga nødvendigvis vil bli brukt.

Gjennomsnittspris for å gå på fotball Ekspandér faktaboks I sesongen 2018/2019 undersøkte Oslo Economics på oppdrag frå Kulturdepartementet kva som var gjennomsnittsprisen for samla medlemskontingent og treningsavgift for born som gjeng på fotball. For niåringane var snittet 1201 kroner, mens det var 2 306 kroner for 15-åringane.

– Det følger ganske mykje stigma med å skulle søke om middel for å få lov til å spele fotball saman med vennene dine i lokalmiljøet. Eg synest det er fint at ein forsøker å få ordningar der ein kan få med alle, men eg trur det sitt langt inne for mange familiar å søke om det der, seier Jacobsen.

Anders Jacobsen har vore trenar for klubben Aarvoll i Oslo og meiner at barnefotballen er i ferd med å bli for dyr. Foto: Trond M Trondsen

Positive tilbakemeldingar

Men hos Herd er dei ikkje kjende med at nokon har slutta fordi dei syntest det er for dyrt. Så langt har klubben fått flest positive tilbakemeldingar.

– Nokon synest det er dyrt, men det kostar å tilsette trenarar og drive klubben. Hovudtyngda er at folk er fornøgde. Dei ser at vi har ein klar profil i klubben, og at vi jobbar kvar dag for at alle skal bli betre og føle meistring, seier Sørnes og understrekar at modellen skal evaluerast fortløpande.