Sportsbilar køyrde for fort

Ei politipatrulje søke no etter fleire sportsbilar, som skal ha køyrt alt for fort frå Valldal og opp mot Trollstigen, skriv Åndalsnes avis. Folk har måtte kaste seg ut av vegen i det bilane passerte. Politiets operasjonsleiar Erik Mikalsen fortel NRK at bilane skal ha kome frå eit sportsbiltreff. – Vi har sagt at dei må følge trafikkreglane på lik linje med alle. Den type køyring må skje på lukka område. Politiet har ikkje klart å finne bilane eller førarane enda.