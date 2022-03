Spør om kostnadsfordeling

Venstre-politiker Andre Skjelstad vil vite hvilke kostnader regjeringa ikke dekker i forbindelse med at Haram kan bli skilt fra Ålesund. Det skjer gjennom et skriftlig spørsmål til kommunalministeren i Stortinget. Skjelstad viser til at Ålesund kommune har søkt om å få dekket de foreløpige kostnadene kommunen har hatt i forebindelse med utredningen, men får bare dekt en liten del av dette. Kommunestyret skal torsdag i neste uke ta stilling til om kommunen skal søke om skilsmisse.