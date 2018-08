Spøk ble alvor med lekevåpen

En ungdom i slutten av tenårene ble i natt anmeldt for å ha rettet et lekevåpen mot en annen person ved Slinningen på Hessa i Ålesund. Han har forklart politiet at han trodde han gjorde det mot en han kjenner som en spøk, men det viste seg å være en fremmed.