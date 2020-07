Splitter ny hytte i Tafjord

Fredag ettermiddag opna turistforeininga ei ny sjølvbetent hytte på Kaldhussetra i Tafjord. Den har tretti sengeplassar, og første etasje er tilrettelagt for rørslehemma. Du kan køyre heilt fram til hytta, og dette opnar for at fleire kan ha glede av tilbodet.