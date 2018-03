Splitta syn i Gjemnes

Gjemnes er no så splitta at kommunestyret må gjere vegval i møte 17.april. Ordførar Knut Sjømæling vil gå for sonderingar berre med Kristiansund og Molde. Høgrepolitikar Leif-Ståle Engdahl er blant dei som meiner heile Gjemnes må gå inn i Nye Molde. medan Per Gimnes i aksjonsgruppa Gjemnes=Nordmøre vil kjempe for at resten av Gjemnes går til Nordmøre når indre Gjemnes går til Molde.